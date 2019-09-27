بوغدانوف: موسكو تؤيد فكرة طهران للتحالف في الخليج الفارسي

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن نرحب بفكرة (تشكيل تحالف في منطقة الخليج الفارسي) التي يطرحها حاليا شركاؤنا، ومن بينهم إيران. وهذه المسارات ( الروسية والإيرانية) متشابهة وتسير في اتجاه واحد".

ويوم الأربعاء، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، من منبر الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل دول منطقة الخليج الفارسي، إلى تشكيل تحالف لضمان الأمن الإقليمي.

وقال روحاني، إن هذا التحالف يجب أن يعمل، على أساس مبادئ الأمم المتحدة عبر الحوار واحترام سيادة الدول الأخرى، والاعتراف بالقانون الدولي، والتخلي عن العدوان، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي 23 يوليو، طرحت وزارة الخارجية الروسية، مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي. وهو يتضمن، تشكيل مجموعة مبادرة للتحضير لعقد مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في منطقة الخليج الفارسي، وهو ما سيؤدي لاحقا، إلى تشكيل منظمة للأمن والتعاون في المنطقة المذكورة.

وطرحت موسكو، مبادرة إقامة مناطق منزوعة السلاح في المنطقة وعرضت التخلي عن النشر الدائم لمجموعات القوات التابعة لدول من خارج المنطقة، وإقامة خطوط اتصال ساخنة بين العسكريين.

المصدر: تاس