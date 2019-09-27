روحاني يبعث برقية تعزية الى نظيره الفرنسي بوفاة "جاك شيراك"

وفي برقية التعزية التي وجهها الى نظيره الفرنسي ماكرون، قدم الرئيس روحاني المواساة بوفاة الرئيس الاسبق جاك شيراك ، متمنيا للحكومة والشعب الفرنسي النجاح والسعادة.

وقد توفي الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك، الخميس، عن 86 عاما، وكان قد تولى رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007 .

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن جاك شيراك الذي كان يعاني اضطرابات صحية خلال السنوات الأخيرة، توفي في المقاطعة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس.

وكان شيراك من المدافعين عن علاقات متوازنة لفرنسا مع الخارج، ودخل في خلافات مع الولايات المتحدة، أثناء التحضير لغزو العراق سنة 2003 وكان من المعارضين لهذا الغزو./انتهى/