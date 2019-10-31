"روحاني" يعزي بوفاة السيدة "اعظم طالقاني"

وافادت وكالة مهر للانباء ان رئيس الجمهورية الإيرانية، "حسن روحاني" أرسل برقية تعزية، عزى فيها العالمة الثوريةوالمقاومة وامينة تكتل النساء الثوريات السيدة اعظم طالقاني، سائلا الباري تعالى أن يبوئها الدرجات العلى وأن يجمعها مع أوليائه، وأن يمد ذويها بالصبر والأجروالسلوان.

وقد توفیت السيدة اعظم طالقاني ابنة اية الله سيد محمود طالقاني ليلة الاربعاء 30 تشرين الاول / اكتوبر الحالي في احدى مستشفيات طهران عن عمر يناهز 76 عاما.

واعرب روحاني في برقية التعزية عن حزنه الشديد لوفاة السيدة الثورية المقاومة وامينة تكتل النساء الثوريات، وقال ان هذه السيدة شهدت فترة نضال ابيها ضد نظام الشاه، وتحملت في هذا السبيل الكثير واعتقلت مرات عديدة برفقة والدها اية الله سيد محمود طالقاني.