الحوثي: لن نقبل إلا بوقف شامل للعدوان ورفع الحصار

واضاف الحوثي ان التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها.

واكد عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى ان اليمن لن يقبل إلا بوقف شامل للعدوان ورفع الحصار.

وكانت تقارير إعلامية غربية، افادت الجمعة، بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع حركة أنصار الله اليمنية في 4 مناطق باليمن.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في العاصمة صنعاء، غير أن مصادر مطلعة أكدت إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.

وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار الله "مهدي المشاط، في 20 سبتمبر/أيلول، إطلاق مبادرة سلام تشمل وقف أي هجمات على السعودية، داعيا إياها إلى الرد بالمثل على هذا الإجراء.

لكن المملكة لم تصدر أي رد واضح حتى الآن على هذه المبادرة، فيما استمر تحالف العدوان، الذي تقوده، بالعملية العسكرية في اليمن.

ولذا وصف "المشاط" الرد السعودي بأنه غير مسؤول، محذرا من نفاد صبر انصار الله حيال ما تقوم به الرياض.