إيران تدعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي، رداً على المكالمة الهاتفية لـ"مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن، بالصمود والمقاومة الباسلة للشعب اليمني وقال: "ان الجمهورية الاسلامية الاسلامية وضمن تاكيدها على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لليمن ، تدعم السلام الكامل والرفع الحقيقي للحصار الاقتصادي الجائر عن هذا الشعب".

وقال رئيسي "إيران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية ، خاصة لقاح كورونا ، للشعب اليمني".

وبدوره شكر مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن في هذا الاتصال الهاتفي، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اليمني المظلوم في الاوساط الدولية وايصال صورتهم الى العالم، ودعا إلى توسيع العلاقات والتعاون مع ايران.

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