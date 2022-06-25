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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:١٧ م

رئيسي:

إيران تدعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني

إيران تدعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني

قال الرئيس الايراني ردا على اتصال هاتفي من رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد وقف إطلاق النار الذي سيؤدي إلى سلام كامل ورفع حقيقي للحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب اليمني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي، رداً على المكالمة الهاتفية لـ"مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن، بالصمود والمقاومة الباسلة للشعب اليمني وقال: "ان الجمهورية الاسلامية الاسلامية وضمن تاكيدها على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لليمن ، تدعم السلام الكامل والرفع الحقيقي للحصار الاقتصادي الجائر عن هذا الشعب".

وقال رئيسي "إيران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية ، خاصة لقاح كورونا ، للشعب اليمني".

وبدوره شكر مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن في هذا الاتصال الهاتفي، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اليمني المظلوم في الاوساط الدولية وايصال صورتهم الى العالم، ودعا إلى توسيع العلاقات والتعاون مع ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1924783
https://ar.mehrnews.com/news/1924783/

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