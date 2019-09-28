خليل الحية: الشباب الفلسطيني مستمر بمقاومته

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العالم، أن نائب حركة حماس في قطاع غزة وعضو مكتبها السياسي "خليل الحية" صرح في خطاب له _تطرق إلى استمرار النضال والمقاومة ضد المحتل_قائلاً: الشباب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية مستمر في نضاله ومقاومته للإحتلال.

واضاف، انه على الرغم من إجراءات التضيق التي تتخذا سلطات الإحتلال إلا أن المناضلون في الضفة الغربية تمكنوا من تنفيذ عمليات ضد المحتل تؤيد مسير المقاومة والنضال.

وقال في موضع آخر من الخطاب: المقاومة خارج الأراضي الفلسطينية عاملٌ مهم من عوامل حفظ حق وأهداف الفلسطينيين. /انتهى/