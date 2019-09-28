  1. السياسة
٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٥:٣٥

قوة صهيونية تفقدت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

قوة صهيونية تفقدت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

تفقدت قوة صهيونية مدعومة بسيارات "جيب هامر" الطرق العسكر بمحاذات السياج الحدودي على طول الخط التقني مابين تلال الوزاني ووادي العسل.

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن النشرة أن قوة صهيونية مدعومة بسيارتي "جيب هامر" تفقّدت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​ على طول الخط التقني، ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل، مرورًا بالغجر​ و​العباسية​

وأوضح أنّ "عناصر الدورية كانوا يتوقّفون أحيانًا عند الباوابات الحديديّة المركّزة على هذا السياج، لتفّقد أجهزة المراقبة وكاميرات الفيديو المثّبتة عليها، لافتًا إلى أنّه قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" في نقاط قريبة ومُشرفة على السياج، لمراقبة الوضع. /انتهى/

رمز الخبر 1898175

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