سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدوان السعودية بيد القوات المسلحة اليمنية

وأوضح العميد يحي سريع الناطق الرسمي للقوات المسلحة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن "العملية هي أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان استمرت لأشهر عدة وشاركت وحدات متخصصة من قواتنا في إطار دعم وإسناد العملية في محور نجران وعلى رأسها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي."

وذكر " بعد مرور 72 ساعة فقط من بدء العملية قامت قواتنا بإطباق الحصار على 3 ألوية من المخدوعين وفصيل كامل من الجيش السعودي، لافتا إلى تحرير الكيلوات طولا وعرضا خلال العملية النوعية".

كما أفاد عن "وقوع الآلاف من عناصر قوات العدو في الأسر بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع كافة الأسرى وفق مبادئ الدين، والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة."

وأشار إلى أنه "بعد استسلام الآلاف من قوات العدو، عملت قواتنا على تأمين الأسرى من غارات العدو التي حاولت استهدافهم، مطمئناً أهالي أسرى قوى العدوان بأن الجيش واللجان الشعبية سيتخذون المزيد من الإجراءات اللازمة لحمايتهم من استهداف الطيران الحربي المعادي".

ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الكشف عن تفاصيل العملية خلال الفترة القادمة.



المصدر: المسيرة