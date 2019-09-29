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٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٧:٠٨

شريط مصور

ومن المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه

ومن المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه

أطل الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية العميد "يحيى سريع" في لقاء صحفي شرح فيه بالفيديو والحجة الدامغة حيثيات المرحلة الآولى من عملية "نصر من الله" التي تم على أثرها تحرير 350 كيلومتر مربع خلال المرحلة الآولى من العملية.

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وسقوط ثلاث ألوية وأسر أكثر من 2000شخصاً من المغرر بهم وسقوط 500نفرٍ ما بين قتيل وجريح خلال المواجهات وأيضاً بفعل غارات التحالف التي استهدفت بها مرتزقتهم لكي لا يسلموا أنفسهم،  وكانت هذه المشاهد جانباً يسيراً من تلك العملية، والخير قادم وفتح الله قادم. 

رمز الخبر 1898211

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