ومن المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه

وسقوط ثلاث ألوية وأسر أكثر من 2000شخصاً من المغرر بهم وسقوط 500نفرٍ ما بين قتيل وجريح خلال المواجهات وأيضاً بفعل غارات التحالف التي استهدفت بها مرتزقتهم لكي لا يسلموا أنفسهم، وكانت هذه المشاهد جانباً يسيراً من تلك العملية، والخير قادم وفتح الله قادم.
أطل الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية العميد "يحيى سريع" في لقاء صحفي شرح فيه بالفيديو والحجة الدامغة حيثيات المرحلة الآولى من عملية "نصر من الله" التي تم على أثرها تحرير 350 كيلومتر مربع خلال المرحلة الآولى من العملية.
رمز الخبر 1898211
تعليقك