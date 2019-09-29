ومن المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه

وسقوط ثلاث ألوية وأسر أكثر من 2000شخصاً من المغرر بهم وسقوط 500نفرٍ ما بين قتيل وجريح خلال المواجهات وأيضاً بفعل غارات التحالف التي استهدفت بها مرتزقتهم لكي لا يسلموا أنفسهم، وكانت هذه المشاهد جانباً يسيراً من تلك العملية، والخير قادم وفتح الله قادم.