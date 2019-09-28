مشاهد لآلاف الأسرى بينهم سعوديون بقبضة القوات اليمنية

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد” يحيى سريع” أنه في تمام الساعة الثالثة من عصر الغد سيعقد مؤتمر صحفي مهم جدا يتم فيه الكشف عن تفاصيل عملية “نصر من الله” العسكرية والنوعية مع مشاهد لآلاف الأسرى والقتلى بينهم سعوديون.

مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن مشاهد لاغتنام مئات المدرعات والآليات العسكرية وتفاصيل أخرى مهمة.

وكان متحدث القوات المسلحة قد كشف” اليوم السبت، عن أكبر عملية هجومية لأبطال الجيش واللجان الشعبية منذ بدء العدوان في محور نجران تم خلالها سقوط ثلاثة ألوية بالكامل واغتنام مئات الآليات وأسر آلاف المرتزقة.

وكشف سريع في مؤتمر صحفي له عن عملية ” نصرٌ من الله” العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران، والتي تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان على بلدنا استمرت لعدة أشهر وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في العتاد والأرواح.

وأكد سريع أن العملية اسفرت عن سقوط ثلاثة ألوية عسكرية من قوات العدو بكامل عتادها العسكري ومعظم أفرادها وقادتها وإغتنام كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات و وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر معظمهم من الخونة والمخدوعين ومصرع وإصابة المئات.

وأوضح سريع أن من بين الأسرى أعدادٌ كبيرةٌ من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.

وقال سريع” بعد مرور 72 ساعة فقط من بدء العملية قامت قواتنا بإطباق الحصار على العدو بشكل كامل.. المكونة من ثلاثة ألوية عسكرية من الخونة والمخدوعين مع فصيل من الجيش السعودي وتم تدميرها وكسرها وأسرها بالكامل وتم تحرير مئات الكيلومترات طولا وعرضا ضمن مسرح العمليات.

وأضاف” بموجب توجيهات القيادة تم التعامل مع كافة الأسرى وفق مبادئ الدين والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة والأخلاق الإنسانية، وعملت قواتنا بعد إستسلام الآلاف من قوات العدو على تأمينهم من الغارات الإنتقامية لطيران العدوان الحربي الذي استهدف الأسرى بعشرات الغارات.

وطمأن سريع في بيانه كل أهالي الأسرى من مختلف الجنسيات بأنها ستتخذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحمايتهم من إستهداف الطيران الحربي المعادي وستتعامل معهم بطريقة إنسانية وصولا إلى صفقة تبادل شاملة مع العدو وأدواته من الخونة والمخدوعين.

كما أكد سريع أنه شارك في مسرح العمليات عدة وحدات متخصصة من قواتنا المسلحة بمهام مختلفة وضمن نطاقات جغرافية أوسع في إطار دعم وإسناد العملية العسكرية وعلى رأس تلك الوحدات القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير إضافة إلى قوات الدفاع الجوي والقوات البرية بوحداتها المختلفة.

وجدد التأكيد على أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مراحل العملية المختلفة وفق الخطة المرسومة وسنعلن في مؤتمرات لاحقة نتائج وتفاصيل العملية بمراحلها المختلفة خلال الأيام القادمة./انتهى/