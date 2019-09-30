مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأميركية

وأوضحت ان الطائرة "سيسنا 421" تحطمت في منطقة مليئة بالأشجار قبالة الطريق الدولي 44 في ديلاند".
ورأى العديد من الأشخاص في المنطقة الطائرة تنخفض، وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بعد الحادث. في لم يتم الكشف عن هويات الضحايا.
أفادت شبكة "آي بي سي" الأميركية، بقتل ثلاثة أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بوسط ولاية فلوريدا الأمريكية
وأوضحت ان الطائرة "سيسنا 421" تحطمت في منطقة مليئة بالأشجار قبالة الطريق الدولي 44 في ديلاند".
ورأى العديد من الأشخاص في المنطقة الطائرة تنخفض، وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بعد الحادث. في لم يتم الكشف عن هويات الضحايا.
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