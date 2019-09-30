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٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣

مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأميركية

مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة بولاية فلوريدا الأميركية

أفادت شبكة "آي بي سي" الأميركية، بقتل ثلاثة أشخاص في حادث ​تحطم طائرة​ صغيرة بوسط ​ولاية فلوريدا​ الأمريكية

وأوضحت ان الطائرة "سيسنا 421" تحطمت في منطقة مليئة بالأشجار قبالة الطريق الدولي 44 في ديلاند".

ورأى العديد من الأشخاص في المنطقة الطائرة تنخفض، وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بعد الحادث. في لم يتم الكشف عن هويات الضحايا.

رمز الخبر 1898216

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