اللواء سليماني: الحرس الثوري ألحق الهزيمة والفشل بأكبر جيش في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء قاسم سليماني تناول في كلمة خلال الملتقى الثالث والعشرين لقادة حرس الثورة الاسلامية، الوضع الراهن في المنطقة والتطورات الإستراتيجية والاعمال البطولية للمقاومة ضد الصهيونية وتأثيرها على المعادلات المستقبلية.

واضاف، لقد تم تمهيد الطريق للتغلب على الأعداء ، لكن يجب دائما العمل بحكمة، كما هو الحال خلال الـ 20 عاماً، حيث ألحقنا الهزيمة بالعدو من خلال مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات.

وأكد قائد فيلق القدس أنه اليوم لم تعد الحواجز والقيود تعني بشيء للحرس الثوري ، قائلا، إن حرس الثورة الاسلامية حطم هيمنة أكبر جيوش العالم وأكثرها تجهيزاً أي الجيش الأمريكي، وكشف للعالم عجز ذلك الجيش وزيفه./انتهى/.