  1. السياسة
٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢

ظريف: ايران قطعت خطوة مهمة الى الامام عبر مشاركتها الاخيرة في قمة يريفان

ظريف: ايران قطعت خطوة مهمة الى الامام عبر مشاركتها الاخيرة في قمة يريفان

اعتبر وزير الخارجية الايراني ان مشاركة الرئيس حسن روحاني مع وفده في قمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي في يريفان قد حقق خطوة مهمة جدا لايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كتب الثلاثاء في تغريدة له على صفحته بموقع تويتر:مع انضمام الجمهورية الاسلامية لقمة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي والموافقة على اتفاقية التجارة التفضيلية بمعية سائر الاعضاء ، فقد قُطعت خطوة مهمة للغاية في يريفان.

واضاف، ومع العمل بالتزامن على ممر المواصلات "شمال-جنوب" و"جنوب -غرب" ، فقد توفرت الارضية لتطوير التجارة الاقليمية وترسيخ دور ايران بصفة مركز المواصلات الحيوية.

ويذكر أنه قد اعلن خلال زيارة الرئيس روحاني الى يريفان عن انضمام ايران للاتحاد الاقتصادي الاوراسي./انتهى/.

رمز الخبر 1898263

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