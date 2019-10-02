مجلس صيانة الدستور يوافق على منح الجنسية الايرانية لأبناء الايرانيات من والد اجنبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا التصريح جاء في تغريده للمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباسعلي كدخدائي نشرها على صفحته في موقع تويتر، حيث أعلن ان مجلس صيانة الدستور وافق في اجتماعه اليوم الاربعاء على قانون منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت في مايو الماضي بالأغلبية على مشروع قانون ينص على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وبحسب مشروع القانون الجديد ستمنح الجنسية لابناء الايرانيات قبل بلوغ سن الـ 18 بطلب من الام، حيث سيشمل مستوفين الشروط قبل وبعد اقرار مشروع القانون.

ووافق مجلس الوزراء يوم 4 نوفمبر 2018، علي مشروع قانون حول منح الابناء من ام ايرانية واب اجنبي، الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فيما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ويمكنهم ان يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن./انتهى/.