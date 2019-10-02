عراقجي يهنئ باليوم الوطني لألمانيا ويؤكد على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عراقجي أكد في احتفالية اليوم الوطني لألمانيا وذكرى سقوط جدار برلين في السفارة الالمانية في طهران، على ضرورة السعي لمواجهة العقوبات للحفاظ على الاتفاق النووي ، قائلا: يمكن تحطيم جدار العقوبات ضد ايران عبر التعاون فيما بين دول 4+1 ومواجهة السياسات التفردية الامريكية التي تسخدمها كسلاح ضد البلدان المستقلة.

واشار عراقجي الى ان ايران مع الدول الاوروبية والصين وروسيا بذلت الجهود من اجل التوصل الى اتفاق عادل، لكن اليوم أفسدت التفردية الامريكية هذا الاعتدال.

وهنأ عراقجي بذكرى اتحاد المانيا وسقوط حائط برلين، مشيرا الى العلاقات الجيدة بين ايران والمانيا منذ زمن بعيد والمبنية على اساس الصداقة والاحترام والمصالح المتبادلة، رغم بعض التأرجح التي شهدته هذه العلاقات على مدى التاريخ./انتهى/.