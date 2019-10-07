لاریجاني يبلغ بتنفيذ قانون تجنيس أبناء المتزوجات من الأجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان مجلس صيانة الدستور قد صادق الاربعاء الماضي على هذا القانون، وارسله الى مجلس الشورى الاسلامي لغرض ابلاغ رئاسة الجمهورية بتنفيذه.

بدوره، كان البرلمان الإيراني قد صوت في ايار/مايو الماضي بالأغلبية على مشروع قانون ينص على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وبحسب مشروع القانون الجديد ستمنح الجنسية لابناء الايرانيات قبل بلوغ سن الـ 18 بطلب من الام، حيث سيشمل مستوفين الشروط قبل وبعد اقرار مشروع القانون.

و وافق مجلس الوزراء يوم 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2018، على مشروع قانون حول منح الابناء من ام ايرانية واب اجنبي، الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فيما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ويمكنهم ان يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن./انتهى/