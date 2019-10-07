موسوي: إيران تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان تصريحات موسوي هذه جاءت تعليقا على القرار الوقح والصادر مؤخرا عن الكونغرس الامريكي حول هونغ كونغ.

واضاف المتحدث باسم الخارجية : ان هذا الاجراء لم يكن الاول من جانب الادارة الامريكية والكونغرس في هذا البلد حول هكذا امور؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تصف هذه الاجراءات بانها دليل واضح على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.

وشدد موسوي على ان حق الاحتجاج يأتي ضمن حقوق المواطنين والذي يمكن القيام به بعيدا عن اي تدخل اجنبي وفي اطار القانون والنظم العام.