  1. إيران
٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٠:٠٠

موسوي: إيران تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول

موسوي: إيران تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "عباس موسوي"، اليوم الاثنين، ان القوانين الدولية ترفض رفضا باتا التدخل في الشؤون الداخلية للدول، معربا عن أسفه أن تكرار هكذا اجراءات من جانب الادارة الاميركية تحول الى وسيلة لزعزعة استقرار البلدان.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان تصريحات موسوي هذه جاءت تعليقا على القرار الوقح والصادر مؤخرا عن الكونغرس الامريكي حول هونغ كونغ.

واضاف المتحدث باسم الخارجية : ان هذا الاجراء لم يكن الاول من جانب الادارة  الامريكية والكونغرس في هذا البلد حول هكذا امور؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تصف هذه الاجراءات بانها دليل واضح على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.
وشدد موسوي على ان حق الاحتجاج يأتي ضمن حقوق المواطنين والذي يمكن القيام به بعيدا عن اي تدخل اجنبي وفي اطار القانون والنظم العام.

رمز الخبر 1898377

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