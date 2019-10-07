ظريف: أميركا دولة محتلة لا تربطها اي صلة بسوريا

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان "الولايات المتخدة الامريكية دولة محتلة لاتربطها اي صلة بسوريا، ولا تملك اي تصريح حول تواجدها (في هذا البلد)، كما لا يمكن التعويل عليها امنيا".