الرئيس الإيراني: استراتيجية الضغط الاقصى قد باءت بالفشل

ولدى لقائه بوزير الامن ومساعديه وكبار المدراء في الوزارة، قال حجة الاسلام حسن روحاني: ان مجموعة وزارة الامن هي من اهم انجازات النظام الاسلامي وأرصدته، موضحا انه بناء على الدستور، فإن الجهاز التنفيذي الوحيد الذي يجب ان يكون فيه الوزير مجتهدا عادلا، هو وزارة الامن.

وأشاد روحاني بشخصية وزير الامن حجة الاسلام محمود علوي، ووصفه بأنخ شخص يتمتع بالاخلاق الحسنة وسعةى الصدر والرأفة والألفة مع منتسبي الوزارة وخارج الوزارة.

وأكد روحاني، ان المهمة الرئيسية لوزارة الامن تتمثل في الحفاظ على النظام والبلاد والامن الوطني ومصالح الشعب.

وفي جانب آخر من حديثه، وضمن شرحه لآخر التطورات منذ مطلع 2018 وحتى الآن، وخروج اميركا من الاتفاق النووي ومحاولات الاعداء لإثارة التوتر في الداخل وشن الحرب الاقتصادية من الخارج، وبيّن خطط الحكومة واجراءات الذكية لمواجهة هذه المحاولات، وضمن شرحه لنتائج زيارته الاخيرة الى مقر منظمة الامم المتحدة في نيويورك، قال روحاني: ان اعداء النظام الاسلامي والشعب الايراني، ورغم انهم قد لا يعترفون ولكنهم تقبلوا ان استراتيجية الضغط الاقصى قد باءت بالفشل، وأن عليهم ان يتخلوا عن هذا النهج في مواجهة الشعب الايراني./انتهى/