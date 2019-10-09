الرئيس روحاني: انتهت مرحلة تأثير الضغوط القصوى على الشعب الإيراني

وخلال اجتماع الحكومة، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن مرحلة تأثير الضغوط القصوى على ايران قد انتهت وفشلت أمريكا في تحقيق ذلك.

واشار الرئيس الايراني إلى التطورات في المنطقة ، قائلاً: لا تزال تشاهد النيران في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشاهد هذه النيران في اليمن وأحيانًا بالقرب من المتوسط والحدود التركية والسورية.

وأضاف، إن الحكومة التركية لديها مخاوف بشأن حدودها الجنوبية ومن حقها أن تعالج تلك المخاوف ، يجب ان يتم اختيار الطريق والاسلوب الصحيح في هذا المسار.

وتابع، أعلنا في قمة الدول الثلاث إيران وروسيا وتركيا ، أن الحل الأمني ​​على الحدود الشمالية السورية والجنوبية التركية يمكن فقط عبر تواجد الجيش السوري ويجب علينا توفير كل الارضيات لتواجد الجيش السوري في هذه المناطق. وباقي الدول يجب ان تقدم المساعدة وان يغادر الأمريكيون المنطقة ، والأكراد في المنطقة ايضاً يجب ان يكونوا الى جانب الجيش السوري.

وأوضح روحاني ان الاسلوب الذي تم اختياره اليوم والاتفاقات التي حدثت وراء الكواليس لن تخدم المنطقة ، ونحن ندعو البلد الصديق والشقيق تركيا وحكومتها إلى بذل المزيد من الدقة والصبر في مثل هذه الأمور. واعادة النظر في المسار الذي تم اختياره.

وأضاف، نعتقد أن المسار الذي تم اختياره للمنطقة ليس مناسباً، لأننا اليوم في وضع يجب ان يسود فيه السلام في المنطقة وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل سريع.

وأكد الرئيس الايراني ان القضية الرئيسية اليوم ليست شمال سوريا وشرق الفرات بل المشكلة الأولى في المنطقة هي ادلب التي تجمع فيها جميع الإرهابيين. نأمل من دول المنطقة المساعدة في هذا الشأن وأن تكون الحكومة التركية أكثر دقة ايضاً لكي لا نواجه مشكلة جديدة في المنطقة./انتهى/