الحركة الإسلامية في نيجيريا تؤكد تفاقم الحالة الصحية للشيخ زكزاكي

وافادت وكالة مهر للأنباء ان مكتب الشيخ "زكزاكي" زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا كتب يوم الإثنين في تغريدة له على تويتر: 1401يوم مضى على اعتقال الشيخ زكزاكي وزوجته.

وتابع المكتب أن محمد زكزاكي قبل عدة شهور افاد بتسميم الشيخ "زكزاكي" وتدهور حالته الصحية، وبعد المحاولات الحثيثة والضغوط الداخلية والعالمية، سمحت المحكمة للشيخ وزوجته للخروج إلى الهند من أجل العلاج، ولكن الحكومة النيجيرية سببت مشاكل في تلك المستشفى وعاد الشيخ على أثرها إلى نيجيرا بعد يومين من المكوث في الهند.

واضاف، فمذ ذلك الوقت إلى اليوم لم تتطور حالته الصحية، واخذت بالتدهور يوماً بعد يوم. /انتهى/