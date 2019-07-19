بيان مکتب الشيخ ابراهيم الزکزاکي بشأن مرضه الشديد

وجاء في البيان:

بعد ما أعلنت وسائل الإعلام عن آثار التسمم في جسد الشيخ الزکزاکي وفي ظل استمرار المظاهرات من قبل أنصار الشيخ ودعاة الحرية في ابوجا وباقي المدن النيجيرية والأقطار المختلفة کبريطانيا وايران و... وحتی برلمان نيجيريا وتصريحات النواب النيجريين بشأن ضرورة خروج الشيخ من البلاد لتلقي العلاج فقد جری إنجاز الإجراءات التالية في نيجيريا:

طالب مرکز الأمن النيجري السيد محمد ابراهيم الزکزاکي بتقديم تأشيرة خروج الشيخ وزوجته ليسمح لهما بمغادرة البلاد لتلقي العلاج رفقة شخصين وبعد ما أفاد محمد بأن تأشيرة الخروج قد تم احتراقه عندما اقتحموا منزل أبيه طلبوا منه أن يقدم نسخة منها وقد زودهم محمد بذلك.

صحيح أن محکمة عليا أصدرت حکما بالافراج عن الشيخ في عام 2012 وأن الحکومة رفضت ذلك لکن بين حين وآخر سيتم تشکيل محکمة ويتأجل التحقيق في القضية من دون دليل. وکان من المقرر أن يتم تشکيل محکمة بهذا الشأن في الخميس الماضي. کنا نظن أنه سيتم الإفراج عن الشيخ وزوجته بسبب معاناتهما من المرض. لکن تبين لنا من وتيرة المحکمة يوم أمس أن هذه المحکمة صورية کما سبق.

يقول ممثل المحکمة ان الوثائق الطبية قد وصلت متأخرة ويجب النظر والتحقيق فيها فيما بعد. کما يقول محامي الشيخ إن صحته متأزمة وعليهما أن يغادرا البلاد في أسرع وقت ممکن. رغم هذا کله فقد تأجلت المحکمة الی 29 يوليو 2019

ووفق المعلومات الدقيقة فإن الشيخ قد تأزمت صحته وأنه لم يتمکن من النوم لليلة واحدة من کثرة الآلام. وهذا التأجيل في اقامة المحکمة وعدم السماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج من شأنه أن يؤدي إلی موته.

ونحن لا نعلق آمالا علی حکومة نيجيريا بالسماح للشيخ وزوجته لمغادرة البلاد مع هذا کله نتقدم بجزيل الشکر الی مجلس السياسات لأئمة الجمعة بالبلاد الذين طرحوا موضوع الشيخ ويطرحونه ونتقدم بالشکر الجزيل لمجلس الثورة الثقافية الدي نشر بيانا ثوريا بهلاا الخصوص کما نتقدم بجزيل الشکر لجميع الأعزاء في العالم بما فيه ايران الاسلامية وبريطانيا واندونيسيا وأمريکا و الباکستان والهند و... الذين أعلنوا عن اعتراضهم بشأن استمرار اعتقال الشيخ وزوجته ونفيد بأنه اذا لم يتم القيام بخطوة عامة وىولية لاسيما علی المستوی العالمي بشأن اقناع الحکومة النيجرية بضرورة خروج الشيخ من البلاد فسنواجه حزنا لايمکن التعويض عنه ولا نمتلك يوم القيامة إجابة مرضية.

مکتب الشيخ الزکزاکي في ايران