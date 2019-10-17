  1. السياسة
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٢٢:٢٣

واعظي: الإمارات تقدمت بالمبادرة لتسوية الخلافات السياسية مع إيران

واعظي: الإمارات تقدمت بالمبادرة لتسوية الخلافات السياسية مع إيران

أكد مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي أن الإمارات تقدمت بالمبادرة لتسوية الخلافات السياسية مع إيران، مشدداً على أن السياسة الخارجية الإيرانية تمثلت على الدوام بإقامة علاقات ودية مع دول الجوار.

وفي تصريح صحفي له اليوم الخميس بمحافظة سمنان شرق إيران، قال واعظي "إن كافة الدول حتى تلك الموافقة مع السياسات الأميركية في المنطقة، تتطلع الى حل القضايا السياسية العالقة وإقامة علاقات مبنية على الصداقة مع إيران".

وأضاف "إن أدبيات السعودية فيما يتعلق بإيران قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة، وإن الجمهورية الاسلامية ترحب دوماً بإرساء علاقات قائمة على الصداقة مع الدول الإسلامية".

وفي الختام، لفت واعظي إلى أن الأميركيين يسعون وراء استنزاف أموال الدول العربية، ولا يقدمون المساعدة لهذه الدول في الظروف الحرجة.‎

رمز الخبر 1898599

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