واعظي: الإمارات تقدمت بالمبادرة لتسوية الخلافات السياسية مع إيران

وفي تصريح صحفي له اليوم الخميس بمحافظة سمنان شرق إيران، قال واعظي "إن كافة الدول حتى تلك الموافقة مع السياسات الأميركية في المنطقة، تتطلع الى حل القضايا السياسية العالقة وإقامة علاقات مبنية على الصداقة مع إيران".

وأضاف "إن أدبيات السعودية فيما يتعلق بإيران قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة، وإن الجمهورية الاسلامية ترحب دوماً بإرساء علاقات قائمة على الصداقة مع الدول الإسلامية".

وفي الختام، لفت واعظي إلى أن الأميركيين يسعون وراء استنزاف أموال الدول العربية، ولا يقدمون المساعدة لهذه الدول في الظروف الحرجة.‎