مسؤول تجاري بريطاني: نبذل قصارى جهودنا لتعزيز العلاقات مع ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء ان "نورمن لامونت" قال في كلمته، الجمعة، خلال ملتقى "الفرص وافاق العلاقات الاقتصادية بين ايران وبريطانيا" المنعقد في لندن: لقد كان بالامكان في ظل الاتفاق النووي تطوير العلاقات التجارية بين ايران وسائر الدول وتعزيز الحوارات والصداقات وبناء عليه فانني اعتبر خروج اميركا منه امرا كارثيا.

واشار المسؤول التجاري البريطاني الى موقف الرئيس الاميركي برغبته بالتوصل الى اتفاق جديد مع ايران، مؤكدا موقف ايران في هذا الصدد وقال، ان الضرورة لهذا الامر هو ازالة الحظر..

واضاف، ان هدفنا هو تطوير التجارة مع ايران ونحن لسنا راضين عن بطء وتيرة التقدم الحاصل في هذا المجال.

واعتبر لامونت تداعيات الحظر على المعاملات المصرفية مع ايران احدى العقبات الاساسية امام التعاون التجاري مع ايران واضاف، رغم ان اميركا وقعت وثيقة حول اعفاء التعاون الانساني مع ايران من الحظر الا ان المصارف مازالت تمتنع عن التعاون مع ايران.

واعرب عن امله بان تمضي الامور في المسار الدبلوماسي وان تحصل ظروف يتم فيها ازالة الحظر مرة اخرى ويزداد حجم التبادل التجاري واضاف، ان بريطانيا ترغب في تطوير التجارة مع ايران وستعبئ كل طاقاتها في هذا المجال. /انتهى/