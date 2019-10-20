  1. السياسة
٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٥:١٩

مدفعية النظام السعودي تستهدف محافظة الحديدة في اليمن

مدفعية النظام السعودي تستهدف محافظة الحديدة في اليمن

استهدفت مدفعية النظام السعودي مناطق مختلفة في محافظة الحديدة في على ساحل البحر الأحمرغربي اليمن.

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "المسيرة" أن مصادر محلية صرحت باستهداف مدفعية النظام السعودي مناطق مختلفة في محافظة الحديدة.

ووفقاً للتقارير، تركزت أكثر الضربات في منطقة "حيس"التابعة لمحافظة الحديدة. /انتهى/

رمز الخبر 1898646

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