مدفعية النظام السعودي تستهدف محافظة الحديدة في اليمن

وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "المسيرة" أن مصادر محلية صرحت باستهداف مدفعية النظام السعودي مناطق مختلفة في محافظة الحديدة.
ووفقاً للتقارير، تركزت أكثر الضربات في منطقة "حيس"التابعة لمحافظة الحديدة. /انتهى/
استهدفت مدفعية النظام السعودي مناطق مختلفة في محافظة الحديدة في على ساحل البحر الأحمرغربي اليمن.
وافادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "المسيرة" أن مصادر محلية صرحت باستهداف مدفعية النظام السعودي مناطق مختلفة في محافظة الحديدة.
ووفقاً للتقارير، تركزت أكثر الضربات في منطقة "حيس"التابعة لمحافظة الحديدة. /انتهى/
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