تكليف غانتس بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو بتشكيلها

وكان بنيامين نتنياهو في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، بفشله في تشكيل الحكومة الجديدة ، وقرر إعادة التكليف بتشكيلها للرئيس كيان الاحتلال رؤوفين ريفلين.

وكان غانتس دعا في وقت سابق اليوم نتنياهو إلى تقديم استقالته لريفلين بعد فشله في تشكيل الحكومة.

وقال غانتس لنتنياهو وفق القناة 7 العبرية: "الحملة الانتخابية انتهت في 17 سبتمبر، والفشل في تشكيل الحكومة مرة أخرى، وبدلاً من إضاعة الوقت على مقاطع الفيديو عليه إعادة تفويض تشكيل الحكومة للرئيس".

وأضاف "دعونا ننشئ حكومة وحدة ليبرالية تعتني بالإسرائيليين".

وقبل يومين، أعربت أوساط في حزب (الليكود) الإسرائيلي عن مخاوفها من الذهاب نحو جولة انتخابات ثالثة، بظل تعثر جهود تشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلك عقب رفض تحالف "أبيض-أزرق" مبادرة نتنياهو للخروج من المأزق البرلماني الحالي، والتي تضمنت عدة جوانب أمنية واقتصادية وحزبية وسياسية.

ويرى مراقبون بأن الحالة البرلمانية الإسرائيلية في أسوأ مراحلها منذ تأسيس الكيان الإٍسرائيلي، وأن فرص نجاح غانتس في تشكيل حكومة ليست بالكبيرة في ظل حالة التشنج القائمة ورفض أحزاب اليمين التخلي عن حالة " الكتلة الواحدة"، إذ ترفض الأحزاب اليمينية الانفصال عن حزب (الليكود) والدخول منفردة في غطاء حكومة يقودها غانتس.

فيما يتبقى هنالك بصيص أمل في تشكيل حكومة برئاسة غانتس لكنها هشة للغاية وتعتمد على دعم الأحزاب العربية وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان من الخارج وهي حكومة لن تكون قادرة على الحياة لفترة طويلة فيما لو كللت جهود تشكيلها بالنجاح.