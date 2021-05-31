الكيان الصهيوني ضعيف وممزق من الداخل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، قال اليوم الاثنين، "إن اسرائيل ضعيفة ومتضاربة وجريحة في الداخل. التحدي الأكثر إثارة للقلق هو الصمود الإسرائيلي الذي عملنا بجد من أجله لعقود عديدة وقمنا بشرائه بالدم".

وتابع قائلا: "حقيقة تعرض أعضاء منتخبين للتهديد بسبب التحركات الديمقراطية تشير إلى أننا لم نتعلم".

ويعيش الكيان إلاسرائيلي اضطرابا سياسيا بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة، ومن ثم تكليف يائير لابيد بالمهمة، وسعيه الحثيث لتشكيل حكومة وحدة مع نفتالي بينيت وتغييب نتنياهو./انتهى/