التعددية في معرض خطر كبير من قبل واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف توجه مساء أمس الى العاصمة الاذربيجانية باكو للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية لدول العضوة في حركة عدم الانحياز.

وقال ظريف في تصريح صحفي، ان نهج التعددية معرّض للخطر كبير من قبل الولايات المتحدة في الوقت الحاضر.

وفي اشارة الى برامج الجمهورية الاسلامية في الاجتماع الوزاري والقمة لدول عدم الانحياز المزمع عقدهما في يومي الاربعاء والجمعة على التوالي قال ظريف، ان تركيزنا سيكون على التعددية وهو الاساس لانعقاد اجتماع الحركة.

واضاف، ان من الضروري ان تاخذ الدول اساس الديمقراطية والتعددية بنظر الاعتبار.

وصرح وزير الخارجية الايراني بان الفرصة ستتوفر على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز لاجراء لقاءات ومحادثات مع مسؤولي مختلف الدول المشاركة./انتهى/.