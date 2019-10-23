حاتمي: تصريحات ترامب ليست إلّا أوهام ومبالغات للتخلص من العار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي قال في تصريح له للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، تعليقا على مزاعم ترامب حول "توجيه ضربة لايران لم تتلقاها من قبل في حال ان قطعت خطوة ما" حسب تعبيره، قال: ان الامريكيين حاولوا سيما في الاونة الاخيرة الضغط على الشعب الايراني وحرمانه من كافة حقوقه، من اجل بث الفرقة بين صفوف الشعب والحكومة ونظام الجمهورية الاسلامية.

وأضاف: نظرا للوعي الذي يتحلى به الشعب الايراني وعلمهم بالعداء الامريكي المتأصل، لم يستطع الامريكيون تحقيق اي من مآربهم لحد الان، اذ انهم أمام شعب واع ومنسجم ومتكاتف وقوات مسلحة متمكنة وقوية ومتكئة على نفسها ومجربة في عدة مرات.

وأكد وزير الدفاع الايراني أن اي خطوة من جانب الامريكيين سوف تواجه ردا ساحقا يجلب العار لهم اكثر من الخزي الذي التحق بهم في اجراءاتهم الاخيرة، مشيرا الى موضوع احتجاز ناقلة النفط الايرانية وفشل الولايات المتحدة في هذا الملف وما حصل لطائرة التجسس الامريكية حين اعتدائها على اجواء ايران، حيث تحطمت على يد قوات الحرس الثوري الايراني.

واضاف حاتمي: أن التصريحات الامريكية مجرد أوهام ومبالغات للتخلص من العار الذي التحق بهم في الاونة الاخيرة، وعلى اية حال اننا كقوات مسلحة سوف نؤدي واجبنا في الدفاع عن الشعب والحدود في مواجهة اي تهديد يمس بالبلاد، بكافة قوتنا واعتمادا على قدراتنا الذاتية.

وبالنهاية شدد على ان رد القوات المسلحة الايرانية سوف يكون ساحقا امام اي اعتداء./انتهى/