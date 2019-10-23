تزويد شبكة مترو الانفاق بمدينة طهران بأربعة خطوط جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي صرح اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بأن اليوم قدم رئيس بلدية طهران ومساعديه تقريرا جيد للغاية حول مشروع تطوير خطوط مترو الانفاق في العاصمة طهران.

واضاف: بناءا على هذا التقرير سيتم اضافة 4 خطوط جدد الى شبكة مترو الانفاق لطهران، وكذلك وافق رئيس الجمهورية على المساعدات المالية المتعددة الجوانب لإكمال خطوط قطارات الانفاق.

وأوضح ربيعي: سيتم شراء وتزويد 630 عربة قطار، بحيث سيتم تخصيص 800 مليون يورو من خط الائتمان الصيني لاجل شراء هذا العدد من العربات، ما يؤدي الى خلق تحول كبير تجاه تسهيل التنقل لدى اهالي مدينة طهران./انتهى/.