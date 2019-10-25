  1. إيران
٢٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٣

انطلاق اجتماع القمة لدول حركة عدم الانحياز في باكو

انطلاق اجتماع القمة لدول حركة عدم الانحياز في باكو

بدأ اجتماع القمة الـ18 لقادة الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز بباكو، بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيتم في هذا الاجتماع الذي يشارك فيه نحو 160 من الرؤساء والشخصيات من مختلف الدول الاعضاء والمراقبة في حركة عدم الانحياز وكذلك المنظمات والمؤسسات الدولية، التوقيع على الوثيقة النهائية والاعلام المشترك للرؤساء حول فلسطين اضافة الى قضايا الساعة والازمات والنزاعات الاقليمية والدولية.

ويعقد اجتماع الحركة لهذا العام تحت عنوان "الرد المشترك والمناسب على تحديات عالم اليوم وفقا لمبادئ باندونغ".

ومن المقرر ان يلقي الرئيس روحاني كلمة في هذا الاجتماع يستعرض خلالها مواقف ووجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية حول اهم القضايا الاقليمية والدولية كما سيلتقي على هامش الاجتماع عددا من نظرائه من الدول المشاركة.

يشار الى ان حركة عدم الانحياز تأسست من 29 دولة، في باندونغ 1955، بإندونيسيا وانعقد مؤتمرها الأول في بلغراد عام 1961، وحضره ممثلو 25 دولة، ثم توالى عقد المؤتمرات حتى المؤتمر الأخير وهو السابع عشر في فنزويلا عام 2016./انتهى/

رمز الخبر 1898764

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