أدوات أمريكا وإسرائيل، يضرمون النار في المنظقة بأموال سعودية

وافادت وكالة مهر للأنباء أن المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي"امير عبد اللهيان" كتب في حسابه الخاص على تويتر فيما يتعلق بمقتل "البغدادي": هؤلاء أدوات أمريكا وإسرائيل وقد اشعلوا النار في المنطقة بدولارات النفط السعودي وذلك كي ينعم الكيان الصهيوني بالقوة والأمان.

وتابع ان البغدادي، صناعة أمريكية وقد حان وقت التخلص منه، وأما عن إرهابيي أمريكا في إدلب فهم ينتظرون نفس المصير.

هذا وقد أفادت وكالة مهر، بأن "ترامب" صرح في الأمس أن قوات بلاده الخاصة قامت بعملية عسكرية في منظقة على الحدود السورية التركية أدت إلى مصرع البغدادي. /انتهى/