بيان التحالف حول تولي السعودية لقواته في عدن يؤكد الخلاف

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سبوتنيك، أن رئيس اللجنة الثورية العليا في حركة أنصار الله "محمد علي الحوثي" قال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بيان تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بان السعودية تتولى قيادة القوات الموالية للتحالف في عدن بدل الإمارات، يؤكد أن الخلاف لازال بينهما على أشده".

وأضاف: "لو كان غير ذلك أيضا لكانت قوات الإمارات تحت القيادة السعودية، ولم تستغن عنها وتؤكد ذلك بالشكر للإمارات خدماتها".

واعتبر الحوثي في تغريدة أخرى: "قدوم القوات السعودية يثبت أن المعركة كانت بين الحلفاء لا المرتزقة، وأن اندفاع مليشيات المرتزقة للقتال وقصف بعضهم نتيجة لخلاف الرعاة".

وختم بالقول: "هنا نقول المعركة هذه نجح فيها مبس (محمد بن سلمان) على مبز (محمد بن زايد) وعلى الإمارات أخذ الدرس للمستقبل فقط، أيضا أن كل طرف من المرتزقة قد حقق ما حققه حليفه من انتصار أو هزيمة. /انتهى/