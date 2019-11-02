لافروف: ابو بكر البغدادي صناعة أميركية

وقال الوزير الروسي في مقابلة عبر برنامج "جولة في أخبار العالم" على قناة "روسيا-24": "كانت وزارة الدفاع الروسية قد عقبت حول موضوع البغدادي. نريد المزيد من المعلومات. لقد تم الإعلان عن كل ذلك بشكل رسمي ومبتهج، لكن عسكريينا ما يزالون يدرسون حقائق إضافية - الكثير مما قالته الولايات المتحدة، لا يمكنهم تأكيده بعد".

وأضاف لافروف إن "تصفية الإرهابيين، إذا حدث بالفعل - فقد أعلن بالفعل موت البغدادي مرات عديدة - ربما تكون هذه خطوة إيجابية، بالنظر إلى دوره الضار في تشكيل "داعش" وفي محاولة لإنشاء الخلافة".

وفي الوقت نفسه، أشار لافروف، إلى أن البغدادي "كان [إذا كان ميتًا بالفعل] منتجا أمريكيا".