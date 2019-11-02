  1. السياسة
٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦

لافروف: ابو بكر البغدادي صناعة أميركية

لافروف: ابو بكر البغدادي صناعة أميركية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن متزعّم تنظيم "داعش" الإرهابي الملقب أبو بكر البغدادي، كان "نتاج الولايات المتحدة"، ولم يتم تأكيد تصفيته بعد.

وقال الوزير الروسي في مقابلة عبر برنامج "جولة في أخبار العالم" على قناة "روسيا-24": "كانت وزارة الدفاع الروسية قد عقبت حول موضوع البغدادي. نريد المزيد من المعلومات. لقد تم الإعلان عن كل ذلك بشكل رسمي ومبتهج، لكن عسكريينا ما يزالون يدرسون حقائق إضافية - الكثير مما قالته الولايات المتحدة، لا يمكنهم تأكيده بعد".

وأضاف لافروف إن "تصفية الإرهابيين، إذا حدث بالفعل - فقد أعلن بالفعل موت البغدادي مرات عديدة - ربما تكون هذه خطوة إيجابية، بالنظر إلى دوره الضار في تشكيل "داعش" وفي محاولة لإنشاء الخلافة".

وفي الوقت نفسه، أشار لافروف، إلى أن البغدادي "كان [إذا كان ميتًا بالفعل] منتجا أمريكيا".

رمز الخبر 1898916

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