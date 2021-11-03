آية الله جنتي: السيطرة على وكر التجسس حطم الهیمنة الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي صباح اليوم خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس صيانة الدستور، في إشارة إلى 13 آبان، الذي استولى فيه الطلاب على وكر التجسس الأمريكي هو حقًا من أيام الله لأنه في هذا اليوم حطمت الهيمنة الأمريكية.

وأضاف: "يجب أن نفتخر بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذه القوة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تمكن شبابنا من كسر هيمنة وقوة الولايات المتحدة بهذه الطريقة والسيطرة على الوكر التجسس الأمريكي، ونشكر الله على هذه القوة والقدرة.

وقال أمين مجلس صيانة الدستور يجب على وسائل الإعلام وخاصة وسائل الإعلام الوطنية العمل على هذه القضية وتوضيح عظمة ما فعله الطلاب، للشعب الإيراني.

وفي النهاية أضاف آية الله جنتي: "على الرغم من أن العديد من الدول لا تجرؤ بان تتقرب إلى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الطلاب الإيرانيين تمكنوا من السيطرة على وكر التجسس للنظام الأمريكي ودون أي رد فعل من القوات الأمريكية.

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