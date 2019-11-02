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٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٤:٥٨

حماس و الجهاد تستنكران القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

حماس و الجهاد تستنكران القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القصف الإسرائيلي لقطاع غزة استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتصعيدا خطيرا بحق الأبرياء.

 وحمّلَ المتحدثُ باسمِ حركةِ حماس فوزي برهوم الاحتلالَ الاسرائيلي مسؤوليةَ تبعاتِ القصف، وقال إنّ المقاومةَ لن تسمحَ للاحتلال باستباحةِ دماءِ الفلسطينيين في غزة، أو أنْ تكونَ ساحةً لتصديرِ أزماتهِ الداخلية، وأكدَ أنّ هذه الجرائمَ لن تكسرَ صمودَ الشعبِ الفلسطيني. بدوره قالَ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام إنّ العدوانَ الإسرائيلي امتدادٌ لجريمةِ وعدِ بلفور، وأكدَ أنّ الفلسطينيين لن يخضعوا للترهيب والابتزاز./انتهى/

رمز الخبر 1898932

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