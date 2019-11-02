حماس و الجهاد تستنكران القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

وحمّلَ المتحدثُ باسمِ حركةِ حماس فوزي برهوم الاحتلالَ الاسرائيلي مسؤوليةَ تبعاتِ القصف، وقال إنّ المقاومةَ لن تسمحَ للاحتلال باستباحةِ دماءِ الفلسطينيين في غزة، أو أنْ تكونَ ساحةً لتصديرِ أزماتهِ الداخلية، وأكدَ أنّ هذه الجرائمَ لن تكسرَ صمودَ الشعبِ الفلسطيني. بدوره قالَ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام إنّ العدوانَ الإسرائيلي امتدادٌ لجريمةِ وعدِ بلفور، وأكدَ أنّ الفلسطينيين لن يخضعوا للترهيب والابتزاز./انتهى/