مؤتمر دولي لدعم المقاومة الفلسطينية تستضيفه طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "المؤتمر الدولي لدعم المقاومة الفلسطينية" سَيُعقد برعاية المجمع العالمي للصحوة الاسلامية من أجل الترويج لخطاب المقاومة، اعتبارا من 29 ولغاية 31 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ودعت الامانة العامة للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية الباحثين والمفكرين والراغبين الى تقديم مقالاتهم وبحوثهم وتركيزها حول الاسس النظرية والفكرية للمقاومة الفلسطينية والثورة الاسلامية، الصحوة الاسلامية وأهداف فلسطين والقابليات والقدرات والفرص والتحديات والاضرار والتهديدات القادمة وتبيين مواقع العلماء والقادة والنخبة والمفكرين والمجموعات والاحزاب الاسلامية والمطالبين بالعدالة في دعم فلسطين وخطاب المقاومة والآفاق والاستراتيجيات والآليات والمستقبل القادم. /انتهى/