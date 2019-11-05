وزارة الامن الايرانية تحظُر التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني

وأفادت وكالة مهر لللأنباء، أن وزارة الامن الايرانية حذرت عبر بيان الرعايا الايرانيين سيما النخب العلمية والثقافية من التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

وأوضح البيان ان بريطانيا التي لديها تاريخ طويل في التغلغل وتنظيم شبكات وتيارات تجسسية بمخلتف الدول، كانت تخطط لاجراء مشروع يهدف الى تنظيم شبكة ثقافية في ايران.

وكان المجلس الثقافي البريطاني المسمى "بريتيش كانسيل" (British Council) هو القائم بهذا المشروع، الذي كان يشمل عددا من النخب والعناصر الفعالة في المجال التعليمي والثقافي، حيث تم رصده على يد قوات وزارة الامن الايرانية، واحبطت مخططات بريطانيا في تنظيم شبكة والنفوذ في القطاع التعليمي بايران.

كما واعلن المتحدث باسم الجهاز القضائي في ايران سابقا، فان كافة اشكال التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني يعد أمرا محظورا وخارج عن القانون وسيلاحق قضائيا./انتهى/