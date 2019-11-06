أردوغان: اعتقلنا زوجة البغدادي وشقيقته وصهره في سوريا

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: "قمنا باعتقال زوجته ولكننا لم نثر ضجة.. وأعلن ذلك للمرة الأولى". وتابع: "لقد قمنا باعتقال شقيقة البغدادي وصهره في سوريا".

وأمس الثلاثاء، أكدت الرئاسة التركية، القبض على شقيقة البغدادي. وأعلن فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، على موقع "تويتر"، القبض على شقيقة البغدادي، دون المزيد من التفاصيل أو ذكر المكان الذي تم فيه إلقاء القبض عليها.

فيما أوضح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن شقيقة البغدادي ألقي القبض عليها وزوجها في مدينة أعزاز السورية في عملية أمنية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت سابقا أنها تمكنت من قتل البغدادي في غارة استهدفت مخبأه بمحافظة إدلب في شمال غربي سوريا، الشهر الماضي.

وأقر التنظيم، الأسبوع الماضي، بمقتل البغدادي، ودعا أتباعه إلى إعلان الولاء للزعيم الجديد للتنظيم، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي./انتهى/