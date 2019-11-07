قتلى وجرحى اثر استهداف القوات اليمنية مخزن امداد عسكري تابع للتحالف السعودي

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف السعودي في الساحل الغربي لليمن وضاح الدبيش مقتل وجرح العديد من الأشخاص على إثر سقوط صاروخ بالستي على مخزن للإمداد العسكري في المخا.

وأضاف الدبيش أن منظومة الدفاع الصاروخي أسقطت 3 صواريخ باليستية للقوات المسلحة اليمنية، فيما أصاب الصاروخ الرابع أحد مخازن الإمداد العسكري.

وفي الساحل الغربي، أفاد مصدر عسكري يمني بقصف مدفعي مكثّف للتحالف السعودي خلال الساعات الماضية على مدينة الدُرَيْهمي المحاصرة جنوب محافظة الحُدَيْدَة. كما أفاد مصدر عسكري يمني بإحباط القوات المسلحة اليمنية محاولة تسلل لقوات التحالف السعودي في منطقة الفازة بمديرية التُحَيْتا جنوب الحُدَيْدَة.

وشنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على مديرية حَرَض الحدودية في محافظة حَجَّة شمال غرب اليمن. وأصيبت امرأة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بصعدة شمال البلاد./انتهى/.