وزير الاتصالات: الصناعات الدفاعية في ايران تنامت في فترة العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الاتصالات الايراني محمدجواد آذري جهرمي اجرى اليوم زيارة لمنظمة الصناعات الالكترونية لإيران، حيث تشكر من العاملين والخبراء والعلماء في هذه المجموعة قائلا: قد توصلت "صا ايران" الى انجازات مهمة في مختلف المجالات سيما مجال الجوفضاء، وساهمت في تحقيق التنمية والازدهار في البلاد عبر التآزر مع غيرها من الشركات والمجموعات المعرفية.

واعتبر جهرمي أن إنجازات منظمة الصناعات الالكترونية الايرانية "صا ايران" في مجال الجوفضاء، نتيجة الصمود امام الاستكبار والتنمية في فترة العقوبات ضد ايران، مشيرا: يمكن للشباب والنخب الاطلاع على آخر إنجازات مجموعة "صا ايران" الداعية للفخر، عبر اقامة معارض، وتعزيز الامل والعقيدة الوطنية لدى الشعب.

وقدم المدير العام للمجموعة توضيحا شاملا حول الاعمال والنشاطات التي تمارسها شركة "صا ايران"، معتبرا أن المنتجات المتنوعة والتقنيات العصرية المعقدة المستخدمة في منتجات هذه الشركة، الملبية لإحتياجات القوات المسلحة على كافة المستويات القتالية، والتعاون الموجود بينها وبين وزارة الاتصالات والشركات المعرفية لتوفير احتياجات القطاع الخاص والعام والتصدي امام العقوبات القاسية ضد ايران، تعد فوزا عظيما حققته الصناعات الالكترونية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية./انتهى/.