انطلاق إجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة "أكو" للتعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من المقرر أن تبحث الدول الاعضاء في منظمة "أكو" الدولية للتعاون الاقتصادي (ECO) والتي تضم سبع دول آسيوية وثلاث أوروبية وهي أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وإيران وباكستان وتركيا وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزيا وكازاخستان، أن تبحث خلال هذا الاجتماع الذي يطال ليوم واحد والمنعقد في مدينة انطاليا التركية، أهم الشؤون الاقتصادية المشتركة واهداف هذه المنظمة على مستوى المنطقة.

والجدير بالذكر أن وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا التقيا صباح اليوم السبت على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" لمناقشة آخر التطورات في المنطقة./انتهى/.