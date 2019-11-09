  1. السياسة
٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٣:١٨

ظريف يتقدم بالشكر لأردوغان

ظريف يتقدم بالشكر لأردوغان

أعرب وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف عن شكره لرئيس الجمهورية التركي رجب طيب اردوغان ازاء تصريحاته ومواقف الاخيرة التي ابداها حول التطورات التي يشهدها العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزري الخارجية الايراني محمدجواد ظريف واثناء لقائه بنظيره التركي جاويش اوغلو الذي جرى اليوم قبل بدأ اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة "أكو" للتعاون الاقتصادي بانطاليا، تقدم بالشكر لمواقف وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ازاء التحولات الاخيرة في العراق، واصفا اياها بالتنويرية.

والجدير بالذكر أن اردوغان اشار في تصريح له مؤخرا الى كواليس التحولات الجارية في الساحة العراقية، معتبرا أنها تهدف الى تقسيم العالم الاسلامي وخلق الفتنة بين الدول المسلمة./انتهى/.

رمز الخبر 1899091

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