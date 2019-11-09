ظريف يتقدم بالشكر لأردوغان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزري الخارجية الايراني محمدجواد ظريف واثناء لقائه بنظيره التركي جاويش اوغلو الذي جرى اليوم قبل بدأ اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة "أكو" للتعاون الاقتصادي بانطاليا، تقدم بالشكر لمواقف وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ازاء التحولات الاخيرة في العراق، واصفا اياها بالتنويرية.

والجدير بالذكر أن اردوغان اشار في تصريح له مؤخرا الى كواليس التحولات الجارية في الساحة العراقية، معتبرا أنها تهدف الى تقسيم العالم الاسلامي وخلق الفتنة بين الدول المسلمة./انتهى/.