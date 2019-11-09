الملتقى الدولي للتبادلات العلمية والتقنية يبدأ اعماله في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباءن أن الدورة السادسة من الملتقى الدولي للتبادلات العلمية والتقنية أنطلقت صباح اليوم السبت بالعاصمة طهران، حيث يشارك فيها 70 عالم من 27 دولة اجنبية.

وقال امين هذه الدورة من الملتقى "محمد سهراب بور" انه سيتم خلال هذه الدورة التبادلات العلمية والتقنية في مجالات ومحاور "التعاونات العلمية " و"التأمين المالي للعلم والتقنية" و"السيدات والعلم والتقنية" و"ارتباط العلم بالصحة" و"علاقة الماء و الطاقة والبيئة" .

واوضح سهراب بور ان الاجتماعات ستعقد في جامعات الزهراء والعلوم الطبية وشريف الصناعية والامام الصادق (ع) وكلية الاذاعة والتلفزيون.

وسيعقد اكثر من 20 اجتماع علمي بمشاركة 60 من افضل علماء العالم في جميع الاختصاصات وسيتخللها اقامة 9 ورشات تعليمية و زيارة لسبعة مراكز علمية وتقنية الى جانب ستة اجتماعات اصلية./انتهى/.