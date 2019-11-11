باقري: الحكم الليبرالي غير ناجح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري صباح اليوم الاثنين في الدورة الاولى من مؤتمر الحكم الاسلامي الذي أقيم في الجامعة العليا للدفاع الوطني، على اهمية الحكم على الطريقة الاسلامية وضرورة التعليمات المناسبة في هذا المجال من اجل تحقق المزيد من النجاح.

واضاف: قد شهدنا في التاريح اشكال متنوعة من السلطة لم تكن مبنية على اساس الاحكام الالهية، لكن اليوم بات واضحا للجميع أن الحكم على اساس المدارس البشرية كالاشتراكية والليبرالية لم يكن ناجح.

وقال باقري: أن الامام الخميني (ره) قد بنا هذه الفكرة وهي الحكم على اساس الاوامر الالهية، وأن الثورة الاسلامية قدمت طريقة جديدة للحكم، ترمي الى مكافحة روح الغطرسة والاستكبار العالمي وترفع شعار "لا للشرق ولا للغرب" لتطبيق الاحكام الربانية.

وأكد أن أوامر الباري تعالى وآيات كتابه تعد وسيلة مجدية تؤدي الى الرخاء والرفاهية لدى الشعوب في حال أن تم استخدامها بشكل صحيح، وهذه الطريقة قد استخدمت لمرتين في بداية الاسلام، لكن بعد ذلك قد وصل اشخاص لا يمتون للإسلام بصلة الى سدة الحكم./انتهى/.