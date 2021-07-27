القوات المسلحة تعلن عن دعمها المستمر لوزارة الصحة في مكافحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء باقري في كلمته اليوم الثلاثاء خلال مراسم تكريم العاملين في القطاع الصحي ومكافحة كورونا في القوات المسلحة: ان القوات المسلحة وفي سياق تنفيذ الدستور واوامر القائد العام للقوات المسلحة وبناء على مسؤولياتها الاسلامية والوطنية والانسانية كانت رائدة على الدوام واتخذت الاجراءات المناسبة في هذا المجال الى جانب مهمتها الاساسية في الدفاع وتوفير الامن للبلاد.

واضاف: ان القوات المسلحة ومنذ بدء تفشي مرض كورونا كانت حاضرة في الساحة ولغاية الان وتابعت انشطتها باقصى قدرة ممكنة ليل نهار.

واعلن استعداد القوات المسلحة لمساعدة ودعم وزارة الصحة في جهودها في مجال مكافحة مرض كورونا واضاف: ان وزارة الصحة حضرت في هذه الساحة وادارت الامور بروح تضحوية حقا ونحن سعينا ايضا لتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الاعزاء باقصى قدراتنا وبافضل صورة ممكنة.

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