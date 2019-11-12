وزارة الداخلية تعلن بدء تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي

وجاء في بيان لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية : في سياق تنفيذ المادة 45 من قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي والمادة 21 من نظامها التنفيذي ، سيبدأ تسجيل المرشحين للدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي من يوم الاحد 1 ديسمبر/ كانون الاول ولغاية يوم السبت 7 ديسمبر / كانون الاول لمدة 7 ايام.

واوضحت لجنة الانتخابات ان على المرشحين اصطحاب الوثائق المطلوبة لتقديمها الى وزارة الداخلية ومراكز الدوائر الانتخابية في الاقضية، وسفارات وقنصليات وممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في خارج البلاد.

يذكر ان انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي ستقام يوم الجمعة 21 فبراير /شباط 2020./انتهى/