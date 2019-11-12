7 شهداء و45 إصابة في العدوان الإسرائيلي على غزة

والشهداء السبعة هم: زكي محمد عدنان غنامة (25 عاما)، بهاء سليم حسن ابو العطا (42 عاما)، أسماء محمد حسن ابو العطا (39 عاما)، محمد عطية مصلح حمودة (20 عاما) وإبرهيم الضابوس، وعبد الله البلبيسي (26 عاما)، وعبد الله احمد (28 عاما).

كما قال المكتب الإعلامي الحكومي إنه رصد اكثر من 20 غارة جوية إسرائيلية و10 اعتداءات قصف بالمدفعية.

وأضاف المكتب أن الغارات استهدفت الغارات أراضي زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين ومنزل واستراحة بحرية ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات دراجة نارية غرب بيت لاهيا وتجمع للمواطنين قرب القرية البدوية شمال غزة، في حين أعلن الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم ومنع نزول الصيادين.

وتفيد وسائل إعلام الاحتلال بأن حصيلة قصف المقاومة الفلسطينية لمستوطنات الاحتلال بلغت 190 صاروخًا.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات على قطاع غزة منذ صباح اليوم، وذلك بعد اغتيال قادة في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال مراسلنا إن طائرات الاحتلال قصفت دارجة نارية كان يستقلها شخصان شمال قطاع غزة، وضربت مقر جهاز الأمن الداخلي شمال قطاع غزة.

كما أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان استهداف مقرها بصاروخ مباشر من سلطات الاحتلال اليوم.

واستهدف الاحتلال شقة سكنية في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ونقطتين للمقاومة شرق المحافظة الوسطى.

كما ضربت صواريخ الاحتلال موقعا لقوات البحرية غرب دير البلح، وموقعين للقسام والسرايا قرب وادي غزة واستراحة غرب خان يونس وأرضا خالية شرق البريج.

واستشهد بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته في جريمة اغتيال -فجر الثلاثاء- نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني عبر طائراتها الحربية بغزة.