معادلات ردّ المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات والاغتيالات الاسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان جيش الاحتلال أعلن انه استهدف عصر امس الثلاثاء، عدة مواقع تابعة للجهاد الاسلامي منها ارض زراعية استهدفت من قبل الطائرات الحربية وسط قطاع غزة.

وادى التصعيد الجديد بين غزة والكيان الصهيوني الى إلغاء الدراسة في ناحال سوريك قرب بيت شيمش بالقدس المحتلة.

وكشفت المصادر الفسطينية عن اطلاق حوالي ٢٥٠ صاروخا من يوم أمس حتى صباح الأربعاء ما ادى الى دوي صافرات الانذار في مفكيعيم ونتيف هعسراه وزيكيم وشوكداه وكاميا ويادمردخاي وجابيم ولاخيشن ونتسان.

كما أفادت اخر التقارير أن طائرات الاحتلال قصفت أراضي زراعية في حي النصر شرق رفح جنوب القطاع./انتهى/