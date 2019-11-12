حماس: جريمة اغتيال أبو العطا لن تمر دون عقاب

وقالت حماس في بيان صباح اليوم: إن شعبنا الفلسطيني يودع اليوم قائدا مجاهدا لحق بركب القادة الشهداء.

وحملت حركة حماس العدو الصهيوني كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير، مؤكدة أن مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة، وجريمة اغتيال القائد أبو سليم لن تمر دون عقاب.

واستشهد بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته في جريمة اغتيال -فجر الثلاثاء- نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني عبر طائراتها الحربية بغزة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة استشهاد مواطنين (مواطن ومواطنة) وإصابة اثنين آخرين، في جريمة قصف نفذتها طائرات الاحتلال لأحد المنازل شرق غزة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد "بهاء سليم أبو العطا" (42) أحد أبرز قادتها في قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان عسكري: "بكل آيات العز والفخار والجهاد الاستشهاد تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها وأحد أبرز أعضاء مجلسها العسكري وقائد المنطقة الشمالية القائد الكبير/ بهاء أبو العطا "أبو سليم" 42 عاماً وزوجته الذين استشهدوا بمنزلهم في عملية اغتيال جبانة بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة" .

وأعلنت رفع حالة الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها ووحداتها، مؤكدة أن "الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود، وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو المجرم، وليتحمل الاحتلال نتائج هذا العدوان، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وهذه أول جريمة اغتيال مباشرة تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني منذ حرب 2014.

وتوعدت السرايا أن "ردّنا حتمًا قادم يزلزل الكيان الصهيوني".

وفي بيان صادر عن جيش الاحتلال وجهاز الشاباك، أعلن استهداف مبنى تواجد في داخله أبو العطا.

ووفق البيان، ففي عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا"، معلنا أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صادق على العملية.